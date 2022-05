Scomparso David Ward, co-fondatore di Ocean Software

Si è purtroppo spento all’età di 75 anni David Ward, veterano dell’industria videoludica e co-fondatore di Ocean Software. Ne ha dato notizia nelle scorse ore su Twitter il figlio Benjamin.

Nato nel 1947, David Ward si è subito distinto come un pioniere dell’informatica quando nel 1983, assieme a Jon Woods, fondò a Manchester la Ocean Software. La compagnia sviluppo molti videogiochi per una pletora di piattaforme, ma raggiunse l’apice del suo successo realizzando titoli su licenza di film di culto: tra questi citiamo il primo titolo su licenza di Batman, ma anche RoboCop, Rambo, Miami Vice, e molti altri. Successivamente Ocean Software venne acquisita da Infogrames e Ward si ritirò a vita privata.

In queste ore l’intera industria britannica sta inviando messaggi di cordoglio alla famiglia, celebrando la figura di David Ward, il quale negli anni ha aiutato a far crescere la scena videoludica d’Oltremanica.

