FIFA cambia ufficialmente nome, dal 2023 diventerà EA Sports FC

Dopo varie voci attendibili in questo senso, arriva infine l’ufficialità: a partire dal 2023 la serie calcistica FIFA cambierà nome, diventando EA Sports FC. “Tutto ciò che amate a proposito dei nostri giochi sarà parte di EA Sports FC”, possiamo leggere nel comunicato ufficiale. “Le stesse grandi esperienze, modalità, leghe, tornei, club e atleti saranno sempre lì. Ultimate Team, la Carriera, i Pro Clubs e VOLTA Football saranno sempre lì. Il nostro portafoglio di licenze, a cui abbiamo lavorato per decenni e che include oltre 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 leghe, sarà sempre lì. E ci saranno anche la partnership esclusive con Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, MLS – e tante altre in arrivo.”

EA ci tiene a sottolineare come questo cambiamento non vada a diminuire l’impegno profuso nei suoi giochi di calcio già esistenti, anzi. In autunno, il capitolo finale della serie FIFA diventerà il gioco di calcio più grande di sempre, con più modalità di gioco, caratteristiche, squadre, campionati, giocatori e competizioni di qualsiasi edizione precedente. Il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson ha dichiarato: “Siamo grati per i nostri molti anni di grande collaborazione con FIFA. Il futuro del calcio globale è molto luminoso, e il fandom in tutto il mondo non è mai stato così forte.” Dal canto suo, EA Sports FC innoverà andando ad esplorare i campi del calcio femminile e del calcio di base. Ulteriori informazioni su questa nuova era del calcio secondo EA saranno condivise nel corso dell’estate 2023.