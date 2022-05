Funcom assume personale per il suo MMO survival ispirato a Dune

Che Funcom fosse al lavoro su un MMO ambientato nell’universo di Dune si sa già da qualche anno, ma l’assenza di notizie concrete ha fatto emergere qualche dubbio sulla solidità del progetto. E invece, pare che i creatori di Conan Exiles non abbiano abbandonato l’idea di creare un videogoco multiplayer ispirato alle opere di Frank Herbert.

Di recente, infatti, hanno fatto sapere tramite i loro canali social di essere alla ricerca di personale da impiegare proprio in questo loro titolo. Funcom non ha diffuso particolari dettagli sull’MMO di Dune, specificando però che si tratta del suo progetto più ambizioso di sempre, e che sarà ambientato (prevedibilmente, ma di sicuro non ci lamentiamo) su Arrakis.