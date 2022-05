Kate Dollarhyde, Narrative Designer di Avowed, lascia Obsidian

Tramite il suo profilo Twitter, Kate Dollarhyde ha fatto sapere di aver trascorso la sua ultima settimana di lavoro presso Obsidian Entertainment. Parte dello studio americano dal 2017, aveva lì ricoperto il ruolo di Lead Narrative Designer, contribuendo a Pillars of Eternity II: Deadfire e The Outer Worlds. Dal maggio 2021, si era anche occupata della scrittura di Avowed, gioco di ruolo annunciato nel 2020 e non ancora rivelato ufficialmente dallo studio. È in ogni caso plausibile che, dal punto di vista narrativo, il grosso del lavoro su quest’ultimo titolo sia ormai completo.

“È stata una delizia e un privilegio dare una mano a creare alcuni dei mondi che amate. E se Rymrgand ha mai mandato la vostra anima verso il vuoto, mi dispiace!”, ha dichiarato Kate Dollarhyde.