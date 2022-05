Evil Dead: The Game arriva oggi su PC e console, ecco il trailer di lancio

Siete pronti ad affrontare orde di zombie e creature demoniache in compagnia di Ash Williams e dei suoi amici? Farete meglio ad esserlo, perché oggi è il giorno in cui Evil Dead: The Game farà la sua apparizione su PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Quei bravi ragazzi di Saber Interactive hanno anche preparato un trailer di lancio, giusto per assicurarsi che nessuno arrivi impreparato al loro nuovo gioco.









Per chi non fosse aggiornato sul titolo in questione, ricordiamo che Evil Dead: The Game è un titolo multiplayer, in cui cinque giocatori saranno divisi in due schieramenti opposti: da un lato quattro Sopravvissuti, dall’altro un Demone; se siete curiosi di saperne di più sul gameplay, vi rimandiamo ai video pubblicati qualche settimana fa. La versione base del gioco ha un prezzo di 39,99€, ed è anche disponibile una Deluxe Edition (59,99€) che include il primo Season Pass. Oltre che su PC e console PlayStation e Microsoft, Saber Interactive ha fatto sapere che prossimamente il suo Evil Dead: The Game arriverà anche su Nintendo Switch.