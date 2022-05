Vesper: Zero Light Edition ora disponibile su Nintendo Switch

Come annunciato qualche giorno fa, Vesper: Zero Light Edition è ora disponbiile su Nintendo Switch al prezzo di 9,99€. Il gioco in questione, sviluppato dal team italiano Cordens Interactive, era già uscito a luglio dello scorso anno su PC (qui la nostra recensione); rispetto alla versione originale, questa nuova Zero Light Edition include un artbook sbloccabile in-game, nuove schermate di gioco e vari bilanciamenti e miglioramenti di performance. Chi già possiede il gioco potrà effettuare l’aggiornamento gratuito alla nuova versione.

Su Steam e itch.io, Cordens Interactive ha inoltre pubblicato Vesper: The Age of Zero Light, libro digitale che ripercorre la storia del gioco e include tutti i documenti collezionabili, più sketch e disegni esclusivi e una dettagliata timeline che permetterà agli appassionati di scoprire più nel dettaglio il dipanarsi degli eventi. Costa anche meno di un euro, quindi non fate i micragnosi.