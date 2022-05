Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un nuovo trailer per il Regno di Faerghus

Continua la campagna promozionale di Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Dopo averci presentato gli antefatti della trama e la minacciosa figura dell’Ashen Demon, Nintendo è ora passata a presentare più nel dettaglio le tre fazioni con cui potremo scegliere di schierarci. La prima di queste è il Sacro Regno di Faerghus, guidato sul campo dal battagliero principe Dimitri.









Oltre all’erede al trono, il video mostra anche le abilità di combattimento degli eroi che lo accompagnano: Dedue, Mercedes, Ashe, Felix, Annette, Sylvain e Ingrid. Naturalmente, alle loro schiere potrà andare ad aggiungersi anche il (o la) protagonista del gioco, il mercenario dai capelli viola Shez. Non dubitiamo che nel corso dei prossimi giorni Nintendo fornirà anche panoramiche delle altre due fazioni che si contendono la supremazia sul continente. Fire Emblem Warriors: The Three Hopes uscirà su Nintendo Switch il prossimo 24 giugno.