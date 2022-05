Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition valutato in Australia

Pare che Koei Tecmo voglia fornire nuova linfa a uno dei suoi titoli più apprezzati dai fan delle produzioni Omega Force. Sul sito dell’ente di valutazione australiano possiamo infatti trovare una pagina dedicata a Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition, apparentemente una riproposizione del titolo uscito originariamente nel 2011 su PS3, Xbox 360, PSP e Wii-U. Ricordiamo che la serie di Warriors Orochi funziona da gigantesco crossover: fin dal suo primo capitolo include infatti vari protagonisti delle serie Dynasty Warriors e Samurai Warriors, mentre i capitoli successivi si sono aperti anche ad altre IP; il titolo in questione, per esempio, includeva personaggi di Dead or Alive e Sophitia di Soul Calibur.

La pagina dell’ente di valutazione asutraliano non fornisce informazioni specifiche su Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition, ma ci sembra plausibile aspettarci che si tratti di una versione adattata ai sistemi moderni e inclusiva di tutti i DLC pubblicati nel tempo. Chissà, potrebbe anche rappresentare il primo arrivo di questo capitolo della serie su PC. Non dubitiamo che non ci sarà da aspettare molto per informazioni più concrete.