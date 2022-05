Touken Ranbu Warriors per PC in uscita su Steam tra una settimana

Non solo Nintendo Switch, Touken Ranbu Warrior sarà disponibile a breve anche su PC tramite Steam. Ad annunciarlo ci ha pensato Koei Tecmo, facendo sapere che il musou di Omega Force uscirà in contemporanea sia su PC che sulla console della Grande N.









Questo action nasce dalla collaborazione tra Koei Tecmo e DMM Games, ed è basato sul videogioco Touken Ranbu Online. Questa la sinossi del gioco: “I Touken Danshi, 15 lame incarnate che vagano senza scopo privi di un maestro Saniwa, vengono improvvisamente attaccate dalla History Retrograde Army. Al temine della battaglia vengono incaricati dal Government of the Time di intraprendere “furiose indagini” (“onslaught investigations”). Le lame senza padrone non hanno altra scelta che partire alla volta del caotico mondo del periodo Sengoku la cui storia ha già iniziato a modificarsi.”

Touken Ranbu Warriors uscirà sia su PC che su Nintendo Switch il prossimo 24 maggio.