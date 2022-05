GTA 5 vende come il pane: superata quota 165 milioni di copie

Sono trascorsi quasi nove anni da quel settembre del 2013, ossia da quando GTA 5 vide per la prima volta la luce su PS3 e Xbox 360, ma l’action open world di Rockstar Games continua a vendere come il pane. Nel presentare i risultati economici relativi all’ultimo trimestre dell’anno fiscale, infatti, Take-Two Interactive ha fatto sapere che le vendite complessive di GTA 5 hanno superato quota 165 milioni di unità, di cui 5 milioni di copie sono state piazzate negli ultimi tre mesi.

Si tratta di un risultato raggiunto anche grazie alla pubblicazione delle versioni per le nuove console PlayStation e Xbox. Pur senza diffondere i dati precisi, la responsabile finanziaria Hannah Sage ha difatti reso noto che le versioni per PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5 hanno superato le aspettative di vendita della compagnia.

Nel complesso, l’intero franchise di Grand Theft Auto ha venduto oltre 375 milioni di copie in tutto il mondo. Per mettere i dati in prospettiva, il 44% delle vendite di tutta la serie è riconducibile al solo Grand Theft Auto V.

