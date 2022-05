Midwinter, lo studio di Scavengers, acquisito da Behaviour Interactive

Continua la sequela di passaggi di mano, anche se in questo caso l’acquisizione coinvolge entità di dimensioni minori rispetto ad altri casi di cui si è tanto parlato. Il publisher Improbable Worlds ha infatti accettato di cedere lo studio Midwinter Entertainment a Behaviour Interactive, creatore di Dead by Daylight. Midwinter era asceso alla ribalta qualche tempo fa grazie alla pubblicazione di Scavengers, particolare esperimento PvPvE che però ha faticato a catturare l’attenzione del pubblico. Come segnalato da Eurogamer, l’acquisizione avrà conseguenze anche per questo titolo, che ha visto la cancellazione della sua versione console.

“Behaviour non stava cercando uno studio qualunque, ma lo studio giusto,” ha dichiarato Rémi Racine, figura a capo dei creatori di Dead by Daylight. “La chimica era essenziale, e la vicinanza di valori, cultura e la nostra dedizione al creare giochi che superino i confini e sfidino le aspettative rendono Midwinter la scelta perfetta.” Midwinter Entertainment ha già iniziato a lavorare a un nuovo progetto non ancora annunciato.