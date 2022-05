Total War: Warhammer 3, ecco i cambiamenti della Patch 1.2

Interessanti novità in arrivo per chi si sta dedicando a battagliare su Total War: Warhammer 3. Lo strategico in tempo reale di Creative Assembly si aggiornerà nel corso della giornata odierna con la Patch 1.2, che introdurrà una serie di modifiche e di contenuti al gioco. Particolarmente significativa l’apparizione del primo Regiments of Renown, serie di DLC gratuiti che aggiungono nuove unità d’elite a ciascuna delle fazioni presenti:

Catai: The Dune Dragons

Khorne: Hellforged Host

Kislev: Dazh’s Hearth-Blades

Nurgle: Festering Stooges

Regni degli Ogri: Powder-Guts

Slaanesh: Bringers of Beguilement

Tzeentch: Blazing Squealers

Oltre a queste nuove unità, la Patch 1.2 include anche vari bilanciamenti ai sistemi di gioco; per esempio, una volta raggiunto un certo livello i vostri Lord sbloccheranno automaticamente la loro cavalcatura, senza bisogno di investire punti abilità aggiuntivi. Sono inoltre stati fatti aggiustamenti al comportamento dell’IA e rivisti gli alberi tecnologici di tutte le fazioni. Potete trovare una lista completa dei cambiamenti sul sito ufficiale di Total War: Warhammer 3. Se invece vi state chiedendo dov’è Immortal Empires, la modalità che aggiungerà le mappe degli altri due giochi della serie alla campagna del terzo capitolo, dovrete portare pazienza: stando alla roadmap, almeno fino al mese di settembre.