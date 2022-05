Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, le novità del 505 Games Showcase

Nel corso dell’evento organizzato da 505 Games per presentare la nuova line-up è stato dedicato un breve spazio anche a Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, con un doppio obiettivo. Il primo era di festeggiare la recente uscita di Eiyuden Chronicle: Rising, prequel che funge da introduzione all’universo di gioco che sarà ampliato e arricchito in Hundred Heroes. Inutile perdersi in ulteriori dettagli su Rising, anche perché per scoprire tutto (ma proprio tutto) quello che c’è da sapere a riguardo è sufficiente un semplice clic, che vi catapulterà nella recensione scritta da Paolo Besser.

Il secondo era fornire (e confermare) alcune notizie su Hundred Heroes, quali l’uscita nel 2023, la localizzazione (per l’italiano solo testi, con audio in inglese o in giapponese), i formati (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC su Steam, Epic Store e GOG; la versione Switch è per ora in “forse”) e la possibilità di trasferire alcuni dati tra Rising e Hundred Heroes. Con un’unica limitazione: il passaggio, che presumibilmente riguarderà equipaggiamenti/personaggi, dovrà avvenire all’interno del medesimo “ecosistema”.