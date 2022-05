Arma Reforger disponibile su PC e Xbox, annunciato Arma 4

A sorpresa, Bohemia Interactive ha pubblicato su PC e Xbox Series X|S una versione in divenire di Arma Reforger: si tratta di una nuova iterazione della saga di sparatutto bellici ambientata a Everon, lo stato fittizio in cui sono ambientate le vicende di Cold War Assault. Bohemia spiega che Arma Reforger si pone l’obiettivo di essere una piattaforma versatile, creativa e con supporto completo alle mod che offre uno scorcio di quel che sarà il futuro della serie.









Disponibile in Accesso Anticipato su Steam e nel programma Xbox Game Preview, Arma Reforger permette non soltanto di affrontare scontri multiplayer in una vasta ambientazione open world di 51 chilometri quadrati, ma anche di lanciarsi nella modalità Game Master al fine di creare le proprie missioni personalizzate e condividerle con la community. Il gioco serve anche come banco di prova del nuovo Enfusion Engine, pertanto sono già disponibili tutti gli strumenti con cui il gioco è stato sviluppato per permettere ai modder di dar vita alle loro creazioni.

Non è finita qui, però, dal momento che Bohemia Interactive ha anche annunciato di essere al lavoro su Arma 4, di cui Arma Reforger rappresenta una sorta di antipasto.









È molto probabile che ci vorrà parecchio tempo prima di assistere alla pubblicazione di Arma 4, pertanto per il momento dobbiamo accontentarci di questo primo assaggio.