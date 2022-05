Techland al lavoro su un action RPG ad ambientazione fantasy

Dopo Dying Light 2, Techland ha dato il via ai lavori su un nuovo progetto decisamente diverso da solito: si tratta infatti di un action RPG ad ambientazione fantasy di cui è stata già svelata una prima concept art (che trovate in calce all’articolo). Oltre al fatto che sarà un titolo open world, però, al momento si conoscono davvero pochi dettagli sul progetto.

Sappiamo che nelle vesti di narrative lead troviamo Arkadiusz Borowik, già responsabile narrativo in CD Projekt RED per The Witcher 2 e The Witcher 3. Accanto a lui troviamo anche il creative director Mario Maltezos (Mad Max e Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo), David McClure (Deathloop) nelle vesti di lead game designer, mentre come open world director abbiamo Bartosz Ochman (Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt), Kevin Quaid (Horizon Zero Dawn) riveste il ruolo di lead animator, infine Marcin Surosz con un passato in People Can Fly si occupa di UI/UX design.

Un team variegato e con dei trascorsi di tutto rispetto, dunque, per quello che sarà il primo action RPG fantasy di Techland. Naturalmente ci vorrà un bel po’ di tempo prima il gioco possa vedere la luce del sole, d’altronde il progetto è appena entrato nelle fasi iniziali della produzione.

Condividi con gli amici Inviare