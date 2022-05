Roller Champions in uscita su PC e console la prossima settimana

Dopo essere entrato in fase gold alla fine del mese scorso, Roller Champions è finalmente provvisto di una data di uscita ufficiale, ed è molto vicina.









In Roller Champions si sfidano due squadre composte da tre giocatori: vince il primo team che ottiene cinque punti lanciando la palla in porta. Più giri vengono corsi attorno all’arena ellittica, più punti sarà possibile guadagnare tirando in porta se la squadra mantiene il possesso palla.

Vincendo le gare e scalando la classifica, si apriranno le porte di nuovi e rinomati stadi e campionati, fino ad arrivare alla lega Elite Champions.

Il videogioco sportivo free-to-play di Ubisoft sarà difatti disponibile a partire dal 25 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S con supporto alle funzionalità cross-play. Le versioni per Nintendo Switch e Google Stadia, invece, verranno pubblicate in un secondo momento.