Evil Dead: The Game, le vendite superano il mezzo milione di copie

Il fascino di Ash Williams ha pochi pari, e lo stesso vale anche per la sua forma videoludica. Il baldanzoso eroe armato di motosega e i suoi amici (e qualche nemico) sono infatti i protagonisti di Evil Dead: The Game, gioco dalla spiccata impostazione multiplayer (qui la nostra recensione) e che a quanto sembra ha saputo catturare l’interesse del pubblico.

Nel Q4 Report di Embracer Group, possiamo infatti sentire il CEO di Saber Interactive Matthew Karch dichiarare come la creazione del suo studio abbia venduto mezzo milione di copie nel giro di appena cinque giorni. Karch prosegue spiegando come il gioco abbia superato i risultati ottenuti da World War Z nello stesso periodo, e di come Saber riponga grande fiducia nelle possibilità di Evil Dead: The Game, che naturalmente continuerà a ricevere supporto e nuovi contenuti nel corso dei prossimi mesi. Curiosamente, Matthew Karch sottolinea anche come il titolo sia “il primo di un nuovo franchise per Saber”. Possibile accenno ad altri progetti ambientati nell’universo horror creato da Sam Raimi?