God of War Ragnarok: presentate le funzioni di accessibilità

In occasione del Global Accessibility Awareness Day, Sony Santa Monica ha deciso di dedicare una pagina del PlayStation Blog alla presentazione delle funzioni di accessibilità di God of War Ragnarok; perché Kratos potrà pure essere un guerrierio indistruttibile a cui non sfugge nessun dettaglio, ma non è detto che lo stesso valga per chi deciderà di seguirlo nelle sue avventure.

In questo campo, il lavoro fatto da Sony Santa Monica è decisamente notevole: in totale, lo studio ha implementato più di 60 funzioni pensate per l’accessibilità. Alcune di queste sono state mutuate dalla versione PC del suo predecessore, come per esempio lo scatto automatico o il toggle per la difesa e il puntamento delle armi a distanza. Altre, invece, faranno la loro prima apparizione in God of War Ragnarok. È il caso di tutta una serie di opzioni dedicata ai sottotitoli, di cui potremo scegliere grandezza, colore, sfondo e perfino indicatori di direzione.

Sarà inoltre presente una funzione di contrasto elevato, anche in questo caso personalizzabile, che permetterà di applicare un colore a vari elementi di gioco, rendendoli più visibili rispetto alla sfondo. In aggiunta, potremo automatizzare alcune funzioni, come per esempio il salto, il volteggio, la copertura e altre funzioni di movimento, e attivare segnali audio contestuali che ci informano della nostra vicinanza a elementi interattivi dello scenario. God of War Ragnarok non ha ancora una data d’uscita precisa, ma Sony Santa Monica ha promesso che uscirà entro il 2022.