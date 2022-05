Frogwares riceve un finanziamento da parte di Epic Games

Frogwares, lo studio di sviluppo creatore di The Sinking City e Sherlock Holmes Chapter One, ha di recente fatto sapere di avere ricevuto un finanziamento da parte di Epic Games. Questo finanziamento, ottenuto come parte del programma Epic MegaGrant, arriva in un momento difficile per lo studio, che ha la sua sede principale a Kyiv. “La guerra ha influenzato negativamente il nostro processo produttivo, e condotto alla parziale disorganizzazione dello studio”, si legge nel comunicato.

I fondi ricevuti saranno impiegati proprio per aiutare Frogwares a trasferire i suoi dipendenti in zone più sicure e ad assicurare la loro stabilità finanziaria; inoltre, permetterà allo studio di acquistare strumenti necessari per lo sviluppo dei loro videogiochi e di migrare la loro infrastruttura. Frogwares ha poi ringraziato sia Epic Games che i suoi fan per il supporto mostrato in questi tempi difficili, dichiarando di non vedere l’ora di poter parlare dei suoi progetti in via di sviluppo.