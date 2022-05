Assassin's Creed Origins: update per PS5 e Xbox Series X|S imminente?

Assassin’s Creed Origins su PS5 e Xbox Series X|S gira come sulle console della scorsa generazione, dunque con il frame rate bloccato a 30 fps, tuttavia le cose potrebbero cambiare molto presto. Ubisoft sarebbe infatti in procinto di pubblicare un update rivolto proprio alle ultime piattaforme di Sony e Microsoft in grado di aumentare la frequenza di aggiornamento, immaginiamo almeno a 60 fotogrammi al secondo.

Lo veniamo a sapere grazie a un aggiornamento del database del PlayStation Network, dove è comparsa proprio una patch che dovrebbe portare Assassin’s Creed Origins alla versione 1.60. Secondo quanto segnalato dai dataminer, la patch per PS5 (e quindi Xbox Series X|S) potrebbe essere pubblicata già nel corso della prossima settimana, pertanto non bisognerà attendere a lungo.

Origins è l’unico degli Assassin’s Creed moderni ad essere rimasto ancorato a una versione old-gen: Odyssey, infatti, ricevette un simile aggiornamento la scorsa estate, mentre Valhalla ha potuto contare su una versione nativa per PS5 e Xbox Series X|S sin dal lancio.

