Project Palianytsia è il nuovo videogioco dello studio ucraino Frogwares

Dopo aver ricevuto un finanziamento da Epic Games che ha assicurato un minimo di stabilità economica, lo studio ucraino Frogwares ha fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo videogioco dal nome in codice Project Palianytsia.

Il team con base a Kyiv ha annunciato che questo nuovo progetto sarà un titolo dallo scopo molto più ridotto rispetto ai precedenti lavori dello studio, questo perché la guerra in Ucraina portata avanti dalle forze russe ha messo in discussione tutti i piani della compagnia. Gli sviluppatori confessano che Palianytsia non è il gioco che avrebbero voluto sviluppare dopo aver portato a termine i lavori di Sherlock Holmes: Chapter One, tuttavia lo scoppio del conflitto ha costretto i manager dello studio a rivalutare il flusso di lavoro e quindi i progetti del team.

Ciò detto, pur essendo un progetto più piccolo, Palianytsia sarà comunque un titolo ambizioso che fonderà un’atmosfera horror piena di misteri a una struttura di gioco investigativa. Ambientato nell’Età Vittoriana, questo nuovo gioco sarà rivolto principalmente ai fan di The Sinking City.

Per ora le informazioni finiscono qui, ma Frogwares assicura che la presentazione ufficiale del progetto avverrà questa estate. Per adesso accontentiamoci delle prime concept art diffuse dallo studio di sviluppo.

Condividi con gli amici Inviare