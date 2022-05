The Witcher 3: le versioni next-gen usciranno a fine anno

A seguito del rinvio a data da destinarsi dell’aggiornamento next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt si sono avvicendate varie speculazioni sulle tempistiche di pubblicazione di queste versioni per PS5 e Xbox Series X|S. Ora, però, CD Projekt RED è intervenuta direttamente per fornirci una finestra di lancio approssimativa.

Stando a quanto dichiarato dalla compagnia polacca su Twitter, le versioni next-gen di The Witcher 3 dovrebbero vedere la luce entro fine anno, dunque nel corso dell’ultimo trimestre del 2022. Ricordiamo che il rinvio si è reso necessario dal momento che CD Projekt ha deciso di cancellare il contratto di outsurcing per sviluppare internamente questo aggiornamento.

Condividi con gli amici Inviare