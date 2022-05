For The King II annunciato, uscirà nel 2023

Curve Games e IronOak hanno da poco annunciato For The King II, seguito del gioco di ruolo tattico con elementi roguelike uscito nel 2018. Questo titolo vedrà un gruppo di quattro eroi opporsi al tirannico dominio di una spietata regina, che a giudicare dal trailer non sembra prendere molto seriamente il nostro tentativo di ribellione. Ma siamo sicuri che riusciremo a farle cambiare idea…









For The King II presenta un combattimento tattico a schieramenti contrapposti, paragonabile in un certo senso a quello classico dei JRPG, e nel quale l’esito delle nostre mosse sarà determinato dal lancio di dadi. Il gioco supporterà anche il gioco cooperativo fino a quattro giocatori, ed è già presente su Steam. IronOak Games non ha ancora diffuso una data d’uscita, in ogni caso prevista per il 2023.