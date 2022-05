Call of Duty: Modern Warfare 2 in uscita a ottobre

Activision ha confezionato un nuovo video di Call of Duty: Modern Warfare 2 che ne annuncia la data di uscita ufficiale. Come da tradizione per la serie, lo sparatutto in soggettiva sarà disponibile nel corso del prossimo autunno.









Il filmato mostra anche gli artwork di alcuni personaggi presenti nel gioco, tra cui i membri della Task Force 141 già presenti nel Modern Warfare 2 originale classe 2009: il capitano John Price, Simon “Ghost” Riley, John “Soap” MacTavish, Kyle “Gaz” Garric e l’inedito colonnello Alejandro Vargas.

Alla fine del video, poi, possiamo leggere la data di uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2, che dunque vedrà la luce su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S a partire dal prossimo 28 ottobre.