OlliOlli World: annunciata l'espansione VOID Riders

Vi siete tuffati anche voi come dei matti nel mondo di Radlandia e avete già da tempo esaurito tutte le sfide che ha da offrire? Beh, farete meglio a riscaldare il vostri polpastrelli, perché nuove sfide stanno per arrivare su OlliOlli World con l’espansione VOID Riders, in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 15 giugno! C’è anche un trailer che mostra il contesto di questa espansione, che ha a che fare con degli alieni appassionati di skateboarding.









L’arrivo degli alieni su Radlandia non porterà con sé solo nuove sfide, ma anche nuove aree e modifiche a quelle già esistenti. In particolare, i raggi traenti di alcuni mezzi extraterrestri invertiranno la gravità mentre li attraversiamo, permettendoci di passare più tempo in aria e di volare con molto più stile (cercate di non farvi catturare, però!). OlliOlli World: VOID Riders sarà disponibile al prezzo di 9,99€.