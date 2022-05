Annunciato Yomawari: Lost in the Dark per PC e console

Nippon Ichi Software ha annunciato Yomawari: Lost in the Dark, un nuovo capitolo della suggestiva saga horror in arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch.









Questa la sinossi del gioco: “Per spezzare una maledizione posta su di lei, una giovane ragazza deve avventurarsi di notte nelle strade infestate della sua città per cercare i suoi ricordi perduti mentre elude gli spiriti contorti che si nascondono nell’oscurità.” Come da tradizione, il gioco unirà esplorazione, risoluzione di enigmi e componenti investigative, il tutto coadiuvato da un’ambientazione horror che si rifà agli stilemi asiatici del genere.

Yomawari: Lost in the Dark sarà disponibile nel corso del prossimo autunno.