Returnal fa la sua comparsa nel database di Steam

A quanto pare, uno dei prossimi titoli dei PlayStation Studios a fare il salto da PS5 al PC sarà Returnal. Il third person shooter con elementi roguelite di Housemarque è infatti stato di recente individuato nel database di Steam; e se il nome riportato (Oregon) può trarre in inganno, andando a spulciare le informazioni disponibili troviamo riferimenti espliciti alla Torre di Sisifo, introdotta con l’aggiornamento gratuito Ascensione. Naturalmente, la pagina non include una data di lancio, ed è probabile che ci voglia ancora qualche mese prima di vedere Returnal su PC. Aspetteremo pazienti ulteriori informazioni, incluse le funzionalità specifiche della versione Steam del gioco. Intanto, se siete curiosi di saperne di più su questo adrenalinico sparatutto, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Condividi con gli amici Inviare