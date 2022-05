SD Gundam Battle Alliance: annunciata la data di uscita

Bandai Namco ha confezionato un nuovo trailer di SD Gundam Battle Alliance che ne rivela la data di uscita.









L’action RPG di ARTDINK sarà difatti disponibile dal prossimo 25 agosto nel solo formato digitale su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.

L’opera si svolge nell’Universo G, un mondo in cui le consuetudini di Gundam mutano in modo imprevedibile. Per correggere la storia distorta di questo mondo, il giocatore conduce una squadra di tre unità composta da Mobile Suit e piloti provenienti da tutta la storia di Gundam – una vera alleanza bellica. SD Gundam Battle Alliance supporterà anche il gioco multiplayer cooperativo fino a tre giocatori.