Mario Strikers: Battle League Football, previsto un evento demo gratuito

Nintendo ha da poco annunciato che Mario Strikers: Battle League Football, il pazzo gioco calcistico che vede Mario, Luigi, Peach, Bowser e altri protagonisti dell’iconica serie di videogiochi affrontarsi per la supremazia sul campo da gioco, potrà essere provato gratuitamente prima del lancio. Lo sviluppatore ha infatti organizzato un evento demo che avrà luogo il 4 e il 5 giugno, e che permetterà agli interessati di prendere parte a sfide online contro altri giocatori, oltre ovviamente a permettere di affinare le proprie abilità tramite un corposo tutorial. L’evento si svolgerà nelle seguenti fasce orarie:

Sabato 4 giugno 05:00 – 06:00 CEST

Sabato 4 giugno 13:00 – 14:00 CEST

Sabato 4 giugno 21:00 – 22:00 CEST

Domenica 5 giugno 5:00 – 6:00 CEST

Domenica 5 giugno 13:00 – 14:00 CEST

Domenica 5 giugno 21:00 – 22:00 CEST

La demo è già scaricabile gratuitamente dal Nintendo eShop per chi possiede un abbonamento Nintendo Switch Online. Non disponete di questa sottoscrizione ma volete comunque provare Mario Strikers: Battle League Football? Nessun problema: dal 2 giugno alle ore 12:00 Nintendo permetterà a tutti gli utenti di usufruire di una settimana gratuita di Nintendo Switch Online, anche nel caso in cui abbiate già approfittato dell’opportunità in passato. Oltre a permettere l’accesso all’evento demo, questa prova gratuita includerà anche tutte le funzionalità del servizio, inclusa la libreria di oltre 100 titoli NES e Super NES. Chiudiamo questo articolo con un link alla prova del nostro Alessandro Alosi, e con una panoramica video della meccaniche di Mario Strikers: Battle League Football, che uscirà su Nintendo Switch il prossimo 10 giugno.