Soulcalibur 1 e 2 non più acquistabili nello store Xbox

Senza alcun preavviso da parte di Microsoft o Bandai Namco, i primi due Soulcalibur sono stati rimossi dallo store Xbox durante il weekend appena trascorso. O meglio, i videogiochi sono ancora lì, ma entrambi risultano non più acquistabili. Il tasto per procedere all’acquisto è scomparso senza che ne sia stata svelata la motivazione.

Come spesso accade in situazioni simili, chiunque abbia acquistato uno dei due Soulcalibur (o entrambi) può ancora scaricarlo e giocarci, ma resta comunque un mistero il perché i picchiaduro non siano più disponibili per l’acquisto sullo store Xbox.

Restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale in merito alla questione.

