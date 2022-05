Hangar 13 vorrebbe sviluppare un quinto gioco di Mafia

Da qualche settimana, ormai, si vocifera di un nuovo progetto legato al franchise di Mafia che pare sia in sviluppo presso gli studi europei di Hangar 13. Il gioco dovrebbe essere un prequel del primo capitolo della serie, tanto che potrebbe essere ambientato addirittura in Sicilia negli anni che hanno segnato il passaggio tra l’Ottocento e il Novecento.

Eppure questo non sarebbe l’unico videogioco di Mafia in produzione in quel di Hangar 13. La compagnia con sede in California, infatti, pare stia cercando di convincere il publisher 2K Games a dare il via libera a un ulteriore titolo ambientato nel medesimo universo narrativo. Stando a quanto riportato sulle colonne di Bloomberg, infatti, il nuovo boss dello studio Nick Haynes (che ha sostituito il dimissionario Haden Blackman) vorrebbe dare ufficialmente il via ai lavori non appena il team avrà concluso lo sviluppo del prequel di Mafia. Tutto questo per evitare che Hangar 13 si ritrovi con le mani in mano e che lo studio venga ridimensionato, come peraltro pare sia accaduto non molto tempo fa.

