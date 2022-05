Destroy All Humans! 2 Reprobed, un nuovo trailer ne svela la data d'uscita

THQ Nordic e Black Forest Games hanno importanti novità per tutti i fan di Crypto-137. Il cattivissimo alieno si prepara infatti a tornare con Destroy All Humans! 2 Reprobed, del quale è da poco stata rivelata la data d’uscita, prevista per il 30 agosto. C’è pure un nuovo trailer, che mette in mostra l’alieno grigio impegnato a fare ciò che fa meglio: distruggere ogni traccia della civiltà umana.









Beh, non proprio tutta, in realtà! Dopo la distruzione della sua nave madre da parte del KGB, l’alieno ha infatti deciso che per il momento gli conviene cercare di stringere qualche alleanza anche con gli stessi esseri umani (quasi sicuramente non di lunga durata). Destroy All Humans! 2 Reprobed uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e includerà il gioco cooperativo per due giocatori.