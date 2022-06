Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness ha una data d'uscita

Per caso dopo aver visto Made in Abyss volete calarvi nei panni dei suoi protagonisti? Beh, forse no, visto il modo in cui sia l’anime che il manga da cui ha tratto ispirazione mescolano disegni rassicuranti con una trama decisamente brutale, ma se invece l’idea di tuffarvi nell’Abisso vi garba, buone notizie per voi. Spike Chunsoft ha infatti da poco rivelato la data d’uscita del suo Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, prevista per il prossimo 2 settembre su PC tramite Steam, PS4 e Nintendo Switch.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness è un action RPG sviluppato con la supervisione dell’autore originale Akihito Tsukushi, e che si divide in due modalità. Hello Abyss ci permetterà di rivivere la storia dell’anime, mentre Deep in Abyss ci metterà di fronte a una nuova storia con un nuovo, intrepido esploratore.