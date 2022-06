Annunciato Warhammer 40,000: Rogue Trader, videogioco di ruolo per PC

Durante lo streaming di Warhammer Skulls, l’annuale celebrazione di tutto ciò che ha a che fare con i franchise di Games Workshop, lo studio cipriota Owlcat Games ha annunciato Warhammer 40,000: Rogue Trader. Si tratta del primo videogioco di ruolo di stampo classico ambientato nell’universo di 40K, in lavorazione presso gli autori di Pathfinder: Kingmaker e Wrath of the Righteuous.









In Rogue Trader vestiremo i panni di un eponimo appartenente a questa famigerata classe di cittadini imperiali a metà strada tra mercanti ed esploratori. Grazie ai permessi imperiali di cui gode, un Rogue Trader è dotato di enormi privilegi che gli permettono addirittura di espandere i confini dell’Impero dell’Umanità, garantendo ovviamente profitti inimmaginabili. L’avventura narrata da Owlcat Games ci trasporterà nella Distesa di Koronus, una regione dell’universo inesplorata ai margini del dominio dell’uomo. Qui il protagonista si ritroverà a esplorare mondi esotici pieni di ricchezze, artefatti perduti, e naturalmente misteriose creature xeno e culti degli Dei del Caos.

Il gioco ci permetterà di viaggiare assieme a un party variegato che potrebbe includere uno Space Marine del capitolo dei Lupi Siderali, un ranger Aeldari, una sorella dell’Adepta Sororitas e molti altri ancora. A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: quando uscirà Warhammer 40,000: Rogue Trader? Bocche cucite a riguardo. Per ora sappiamo che il gioco uscirà prossimamente su PC, mentre sono stati già aperti i pre-order sul sito ufficiale.