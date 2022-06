Dragon Age: Dreadwolf è il titolo del nuovo gioco della serie

Dopo una lunga attesa, BioWare ha svelato alcuni nuovi dettagli sul prossimo videogioco della saga di Dragon Age, il quale sarà intitolato Dreadwolf. Con un post sul blog ufficiale, nel presentare nome e logo dell’opera, lo studio canadese ha comunque precisato che il gioco non uscirà nel corso di quest’anno. Segnaliamo, inoltre, che da qui in avanti nella news sono presenti spoiler sulla saga, e in particolare su Inquisition.

Chiunque abbia familiarità con il franchise avrà sicuramente individuato il motivo della scelta di questo titolo per Dragon Age 4. Le vicende saranno infatti incentrate sulla misteriosa figura di Solas, il Dread Wolf, un antico e controverso dio elfico da alcuni idolatrato come salvatore del suo popolo, da altri odiato poiché ritenuto responsabile della caduta degli elfi. Sia come sia, le sue motivazioni sono spesso imperscrutabili e i suoi metodi talvolta discutibili, tanto da fargli guadagnare la reputazione di divinità imbrogliona, protagonista di giochi oscuri e pericolosi.

“L’uso del nome di Solas suggerisce senza dubbio uno spettro di possibilità infinite su dove le cose possono andare,” si legge sul blog. “Ma al centro di questo, come di tutti i giochi passati, ci siete voi. Se siete nuovi a Dragon Age, non dovete preoccuparvi di non aver ancora incontrato il nostro antagonista. Si presenterà correttamente al momento giusto.”

BioWare assicura che Dragon Age: Dreadwolf tornerà a farsi vivo nel corso dell’anno, anche se la sua uscita pare ancora non proprio dietro l’angolo.

