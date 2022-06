Warhammer 40,000: Boltgun è un nuovo sparatutto old school

Fra le varie novità che si sono distinte durante il recente Warhammer Skulls (segnaliamo in particolare l’annuncio di Rogue Trader e un nuovo trailer per Darktide), figura sicuramente anche Warhammer 40,000: Boltgun. Sviluppato da Auroch Digital e pubblicato da Focus Entertainment, questo gioco è uno sparatutto dalla netta ispirazione old school che ci mette nei panni di un Ultramarine impegnato a sterminare demoni. Mica male come premessa, no?









Warhammer 40,000: Boltgun promette di portarci a spasso per la galassia, in un viaggio in cui affronteremo gli Space Marine del Caos e i loro alleati demoniaci, il tutto avendo a nostra disposizione il vasto arsenale degli Angeli della Morte e versando ettolitri di sangue (nemico). Il gioco uscirà su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso del 2023.