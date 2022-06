Roll7 annuncia lo sparatutto Rollerdrome per PC e console

Roll7, lo sviluppatore della serie OlliOlli, ha annunciato un nuovo videogioco prodotto da Private Division: si tratta di Rollerdrome, uno sparatutto in terza persona single player che fonde sparatorie adrenaliniche al pattinaggio.









Questa la descrizione ufficiale: “Siamo nel 2030. In un mondo governato dalle corporazioni dove non è facile distinguere tra realtà e spettacolo, il pubblico viene distratto dalla violenza e dalla sregolatezza di un nuovo sport brutale e sanguinoso: il Rollerdrome. Sarai all’altezza di diventare la campionessa del Rollerdrome e svelare le misteriose vere intenzioni della società Matterhorn?”

Gli sviluppatori hanno anche annunciato la data di uscita: Rollerdrome sarà disponibile su PC via Steam, PS4 e PS5 dal prossimo 16 agosto.