Horizon: Call of the Mountain, ecco il gameplay dello State of Play

Sony è tornata a mostrare il gameplay di Horizon: Call of the Mountain, l’esclusiva per PlayStation VR 2 che vedrà prossimamente la luce su PS5.









Il gioco sviluppato da Firesprite in collaborazione con Guerrilla ci farà vivere in prima persona (letteralmente) le vicende di Ryas, un ex Carja delle Ombre impegnato a superare una prova che per molti potrebbe risultare fatale. Armato solo del suo arco, Ryas dovrà scalare una montagna e affrontare le temibili macchine che vi dimorano.

Infine, Guerrilla ha approfittato di questa occasione per presentare il nuovo aggiornamento gratuito di Horizon Forbidden West. Questo introduce il New Game+, un nuovo livello di difficoltà, e varie opzioni aggiuntive che migliorano la fruibilità dell’opera. L’update è già disponibile per il download su PS4 e PS5.