SEGA annuncia il Mega Drive Mini 2, avrà più di 50 giochi

Se già due anni e mezzo fa vi eravate fiondati sul Mega Drive Mini, sarete contenti di sapere che SEGA ha deciso di ripetersi. Il publisher giapponese ha infatti da poco presentato il SEGA Mega Drive Mini 2, che a quanto pare includerà più di cinquanta giochi divisi fra Mega Drive e Mega CD; saranno presenti anche port di titoli arcade e qualche sorpresa che la compagnia ha preferito tenere per sé. La lista dei giochi finora confermati conta:

Silpheed

Shining Force CD

Sonic CD

Mansion of Hidden Souls

Popful Mail

Virtua Racing

Bonanza Bros

Shining in the Darkness

Thunder Force IV

Magical Taruruto

Fantasy Zone

A seconda del gioco, la risoluzione di output sarà 480p o 720p. Il SEGA Mega Drive Mini 2 ha finora una data di uscita confermata solo per il mercato giapponese, e cioè il prossimo 27 ottobre, per un prezzo che si attesterà attorno ai 70€. SEGA, in ogni caso, condividerà ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimana: speriamo che ci sia spazio anche per una conferma del suo arrivo sul mercato occidentale.