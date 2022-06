DNF Duel: rivelata la nuova lottatrice Launcher

Come ben saprà chiunque abbia finora seguito il percorso di sviluppo di DNF Duel, il picchiaduro di Arc System Works non assegna nomi propri ai suoi lottatori, preferendo identificarli con quelli delle classi di Dungeon Fighter Online da cui traggono ispirazione. Prendete Launcher, per esempio: la bionda lottatrice è una grande appassionata di armi da fuoco di ogni tipo, che come possiamo vedere dal suo trailer di presentazione non disdegna di usare anche come strumenti contundenti. D’altronde, se funziona…









Non manca ormai ancora molto all’uscita ufficiale di DNF Duel, che dopo le tradizionali fasi di beta arriverà su PC, PS4 e PS5 in versione definitiva il 28 giugno. Di recente, Arc System Works ha anche pubblicato un video che spiega più nel dettaglio le funzionalità online del suo titolo.