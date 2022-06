Inkbound è il nuovo roguelite cooperativo degli autori di Monster Train

Shiny Shoe, lo studio indipendente autore di Monster Train, ha annunciato Inkbound: si tratta di un nuovo action cooperativo in salsa roguelite che vedrà la luce il prossimo anno su Steam in Accesso Anticipato.









Inkbound sarà ambientato in un mondo dove le storie prendono vita: qui una forza misteriosa sta cercando di creare scompiglio tra le storie, mescolandole e remixandole in maniera imprevedibile. Un gruppo di tre eroi si ritrova così a fronteggiare questa minaccia all’interno di livelli generati in maniera procedurale, abbattendo mostri e potenziando le abilità di cui sono dotati.

Gli sviluppatori hanno infine fatto sapere che in futuro sarà disponibile una beta di Inkbound. Per partecipare alle sessioni di prova bisogna iscriversi tramite il sito ufficiale del gioco.