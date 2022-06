Toys for Bob all'opera su un nuovo Crash Bandicoot?

Sembra proprio che nei prossimi giorni assisteremo all’annuncio di un nuovo videogioco di Crash Bandicoot. Pare infatti che Toys for Bob, lo studio che ha dato i natali all’ultimo Crash Bandicoot 4: It’s About Time, si al lavoro su un altro titolo appartenente a questo storico franchise.

L’indiscrezione è stata riportata dal giornalista Jez Corden, secondo il quale il progetto in sviluppo presso Toys for Bob sarebbe un titolo multiplayer. Corden lascia intendere che si tratterà di un brawler per quattro giocatori e che potrebbe essere svelato nel corso della Summer Game Fest che si terrà questo fine settimana in sostituzione dell’E3.

Come sempre vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute cautele trattandosi di rumor non confermati.

