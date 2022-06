Aliens: Fireteam Elite, novità in arrivo nella giornata di domani

Qui in redazione, Aliens: Fireteam Elite ci era piaciuto abbastanza, ma nel corso delle settimane seguenti lo sparatutto cooperativo di Cold Iron Studios aveva fatto una certa fatica a mantenere alto l’interesse dei giocatori. Nonostante questo, gli sviluppatori hanno rilasciato diversi aggiornamenti per il loro titolo, e sembra che ora si preparino a rivelare qualcosa di grosso. Sul loro profilo Twitter è infatti apparso un teaser all’interno del quale possiamo trovare menzionato quel patogeno mutagenico soggetto della campagna principale del gioco, e la possibilità che ne esistano altre riserve sulla superficie del pianeta LV-895.

Naturalmente, la ricerca di queste altri riserve è resa più difficile dai continui assalti degli xenomorfi, e il documento suggerisce anche come il contatto di questi ultimi con il patogeno potrebbe portare a loro mutazioni. È probabile che questi riferimenti puntino nella direzione della nuova modalità di gioco presente nella roadmap di Aliens: Fireteam Elite, e in arrivo a partire dal mese di agosto. Non ci dovrebbero volere mesi per venire a saperlo con più precisione, in ogni caso: il teaser riporta la data del 7 giugno, che è presumibilmente quando Cold Iron Studios ci farà sapere ulteriori dettagli.