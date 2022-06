Scomparso Hidekazu Yukawa, storico volto di SEGA

È di recente diventata di pubblico dominio la notizia che Hidekazu Yukawa, storico direttore di SEGA e volto del marketing dell’era Dreamcast, è scomparso in seguito a una polmonite fatale. La sua morte risale in realtà al giugno 2021, ma è stata diffusa solo nelle ultime ore. La sua dipartita è stata commemorata da vari esponenti dell’industria videoludica francese, come per esempio il creatore di Sonic Yuji Naka. Hidekazu Yukawa era diventato particolarmente popolare per la sua serie di pubblicità ironiche legate al SEGA Dreamcast, oltre ad essere apparso in Shenmue e Sonic Adventures.