Microsoft terrà un Xbox Games Showcase Extended il prossimo 14 giugno

Come già noto da qualche settimana, il prossimo evento Microsoft da tenere obbligatoriamente d’occhio è l’Xbox & Bethesda Games Showcase, previsto per il 12 giugno alle ore 19:00. Nel fornire ulteriori chiarimenti sull’evento e sulle modalità tramite cui sarà possibile seguirlo la Casa di Redmond ha anche rivelato che la diretta sarà seguita da un Xbox Games Showcase Extended, la cui data è fissata per il 14 giugno alle ore 19:00 su YouTube e Twitch. Questo Xbox Game Showcase Extended avrà una durata di circa 90 minuti, e al suo interno troveremo “nuovi trailer, sguardi più approfonditi a tutte le novità di Xbox e Bethesda, e chiacchierate con alcuni dei nostri creatori di videogiochi preferiti.”

Condividi con gli amici Inviare