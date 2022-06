Dungeon Drafters: un trailer presenta il GDR tattico con le carte

Manalith Studios ha di recente pubblicato un nuovo trailer per il suo Dungeon Drafters. In via di sviluppo da almeno un paio d’anni, il gioco in questione mescola elementi da dungeon crawler a un combattimento tattico a turni basato sull’uso delle carte. Il tutto, come potete vedere dal video qui sotto, condito da uno stile artistico davvero delizioso.









Il trailer in questione arriva in contemporanea con l’approdo di Dungeon Drafters su Steam. Proprio sulla pagina del negozio digitale di Valve, possiamo leggere che il gioco ci permetterà di scegliere fra sei personaggi diversi, ciascuno caratterizzato da uno stile di gioco differente; mano a mano che procederemo nei dungeon, in ogni caso, potremo personalizzare a piacimento il nostro mazzo di carte. Purtroppo, il titolo non ha ancora una data precisa di lancio.