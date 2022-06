Berserk: il manga riprenderà la pubblicazione

Ricorderete sicuramente come poco più di un anno fa la comunità dei manga fosse stata scossa dalla scomparsa di Kentaro Miura, autore di Berserk. Com’è logico aspettarsi, in seguito alla dipartita del suo creatore la serie aveva sospeso la pubblicazione, ma pare che gli appassionati delle avventure di Guts non resteranno del tutto orfani. In un messaggio condiviso via social, lo staff redazionale di Young Animal ha fatto sapere l’intenzione di riprendere in mano la serie. Nello specifico, sono previsti altri sei capitoli che porteranno alla conclusione dell’attuale arco narrativo, per poi dare il via a un nuovo arco.

Sempre a proposito della ripresa della trama ha detto la sua anche Kōji Mori, a sua volta mangaka e fedele amico di Kentaro Miura. Mori ha spiegato come i due abbiano spesso discusso della trama di Berserk, inclusi suoi elementi non acora pubblicati. “Probabilmente chiunque abbia un buon intuito si sarà già reso conto che conosco la storia di Berserk fino alla sua conclusione. Ma solo perché la conosco non significa che sia in grado di rappresentarla”, ha dichiarato Kōji Mori, prima di spiegare come la decisione di continuare la storia sia derivata sia dall’affetto dei fan che dalla dedizione dei vari assistenti di Miura, oltre che dal sostegno dei piani alti di Young Animal. “Scriverò solo i capitoli di cui mi ha parlato Miura. Non espanderò quanto ha scritto. E non scriverò di cose che non mi ricordo chiaramente”, ha poi spiegato Mori, chiarendo l’intenzione di attenersi quanto più possibile ai piani di Kentaro Miura.