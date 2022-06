Annunciato Barkhan, un RTS ispirato ai classici di Westwood Studios

Lo sviluppatore indipendente Glyph Worlds ha annunciato un nuovo strategico in tempo reale che strizza l’occhio ai grandi classici targati Westwood Studios: si tratta di Barkhan, un RTS ispirato a Dune II e Command & Conquer.









Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, con Barkhan si vuole cercare di fornire ai giocatori un’esperienza che ricordi l’età dell’oro degli strategici in tempo reale, senza dimenticare di aggiungere degli elementi di modernità.

Nel gioco verremo catapultati su un pianeta desertico dove tre fazioni lottano tra loro per il controllo delle risorse minerarie. Ma i minerali non sono l’unica cosa che si nasconde sotto le sabbie, poiché il pianeta è anche la dimora di enormi serpenti capaci di inghiottire un mezzo corazzato in un sol boccone.

Barkhan sarà disponibile su PC tra diversi mesi, il 9 febbraio 2023, tuttavia già da ora e per tutta la durata del prossimo Steam Next Fest è possibile scaricare una demo gratuita tramite l’apposita pagina del negozio.