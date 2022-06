The Tomorrow Children sta per tornare con la Phoenix Edition

Come una fenice che rinasce dalle sue ceneri, anche The Tomorrow Children sta per tornare grazie alla nuova Phoenix Edition dopo aver chiuso i battenti ben cinque anni fa.









Gli sviluppatori di Q-Games hanno infatti annunciato ufficialmente questa nuova edizione del particolare sandbox a tinte gestionali che vede i giocatori impegnati a costruire una cittadina autosufficiente all’interno di una società post-apocalittica distopica blandamente ispirata all’Unione Sovietica. Al contrario del gioco originale, però, la Phoenix Edition di The Tomorrow Children non sarà free-to-play, come peraltro trapelato qualche mese fa. Inoltre, il comparto multiplayer non sarà basato su server dedicati ma sulle connessioni peer-to-peer, così da assicurare che il gioco possa essere godibile a tempo indefinito.

Non si conosce ancora la data di uscita, né sappiamo quanto costerà questa nuova edizione, tuttavia The Tomorrow Children tornerà a farsi vivo sia su PS4 che su PS5 entro la fine del 2022.