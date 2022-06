Annunciato Goat Simulator 3, in uscita in autunno

Leggendo il titolo vi sarete sicuramente chiesti che fine abbia fatto il numero 2 di una serie che apparentemente è già arrivata al terzo capitolo, d’altronde l’annuncio di Goat Simulator 3 ha lasciato spiazzati un po’ tutti. Non solo per questo salto di una iterazione, ma anche per il trailer che ha voluto scimmiottare il video di annuncio di Dead Island 2.









Sia come sia, questo seguito di Goat Simulator del 2014 dà inizio a un’avventura completamente nuova, ancora una volta con protagonista la capra Pilgor, che ha trovato nuovi pascoli sulla tentacolare isola sabbiosa di San Angora, un luogo dove i misteri e il caos la seguono ovunque vada. I giocatori sono liberi di girovagare e scoprire i segreti dell’isola o semplicemente di distruggere ogni cosa, in linea con lo spirito della serie. Tra le novità di Goat Simulator 3, però, spicca la presenza del multiplayer online: è difatti possibile riunire un branco di massimo 4 amici è provocare distruzione in compagnia.

Il gioco è ancora sprovvisto di una data di uscita, tuttavia sappiamo che verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S questo autunno.